Liga 2023/2024: il Betis ferma la capolista Girona, pareggio all’ultimo respiro

Terminate le due partite del giovedì delle ore 19.00, nel turno infrasettimanale de ‘LaLiga’. Il Girona capolista non va oltre l’1-1 al Benito Villamarìn contro il Betis e rischia di vedersi agganciare in vetta alla classifica dal Real Madrid che scenderà in campo alle ore 21.00 contro l’Alavès. Il penalty realizzato da Dovbyk su rigore nella prima frazione è solo un’illusione, nel finale l’ex Fiorentina Gèrman Pezzella trova il guizzo vincente e infila Gazzaniga pareggiando la partita a ridosso del novantesimo.

Nell’altra partita che giocava in contemporanea, finita a reti inviolate, anche la Real Sociedad non va oltre il pari sul campo del Cadice e perde una buona occasione per risalire la classifica ed avvicinarsi alla zona Champions League. Per i padroni di casa è il terzo pareggio consecutivo ed un buon punto conquistato che muove la classifica.