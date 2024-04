Liga 2023/2024: il Betis vince e punta l’Europa, ko preoccupante per il Celta Vigo

Il Betis vince nel finale e punta l’Europa. Nella trentunesima giornata della Liga 2023/2024, al Benito Villamarin di Siviglia colpaccio dei padroni di casa, che la spuntano al termine di una partita molto equilibrata. I biancoverdi l’avevano sbloccata a inizio secondo tempo con il blitz di Miranda, poi dopo tante occasioni da una parte e dall’altra, e un finale pieno di tensione, il raddoppio del solito Fekir all’83’ sembra chiudere i giochi, ma nel recupero Larsen riapre tutto quando però è ormai troppo tardi.

Per i ragazzi di Pellegrini è una vittoria importante in chiave rimonta europea, visto che adesso il Betis è settimo a quota 45 punti, in attesa delle partite delle rivali, a meno quattro dal sesto posto a sette partite dalla fine del campionato spagnolo. Ko assai preoccupante, invece, per gli ospiti: il Celta Vigo ha da poco silurato Rafa Benitez, ma i risultati sono sempre troppo altalenanti e il quartultimo posto, l’ultimo utile per la salvezza, non garantisce sonni tranquilli. Con 28 punti, per la squadra ora allenata da Giraldez c’è ancora da correre e non poco.