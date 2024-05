Liga 2023/2024, Girona da sogno: 4-2 al Barcellona e sorpasso in classifica. Il Real Madrid è Campione di Spagna

Il Real Madrid è Campione di Spagna, adesso è anche ufficiale. Mancava solo quella, al termine di un altro campionto dominato, ma è giunta quest’oggi dopo il ko del Barcellona in quel di Girona. Un vero e proprio scontro per il secondo posto, che l’incredibile formazione di Michel vince per 4-2: ora è seconda nella Liga a +1 sulla squadra di Xavi. All’Estadio Municipal de Montilivi una partita in cui succede di tutto, con le due squadre già sull’1-1 dopo solamente quattro minuti. Christensen porta in vantaggio la squadra ospite, ma il solito Dovbyk trova la rete del pari dopo neanche un minuto dal gol blaugrana. Sul finire della prima frazine è Lewandowski a riportare in vantaggio la formazione di Xavi dal dischetto, ma il Girona torna in campo con un altro piglio dagli spogliatoi. Tra il 65° e il 67° Portu e Gutierrez ribaltano il risultato per il 3-2 dei padroni di casa. Ed è ancora Portu, con un destro al volo micidiale da posizione impossibile a trovare la rete del 4-2 che fa esplodere il pubblico sugli spalti. Il secondo posto – seppur provvisorio – è realtà. E intanto il Real Madrid festeggia.