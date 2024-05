Serie A1 femminile basket, gara-1 playoff 2023/2024: crolla Campobasso al Taliercio, Reyer avanti

Si è conclusa gara-1 delle semifinali playoff di Serie A1 femminile di basket tra Umana Reyer Venezia e La Molisana Campobasso. A vincere sono state le padrone di casa che con il punteggio di 82-63, battono una Campobasso non impeccabile a livello offensivo. Da segnalare che in questa partita la Reyer ha tirato meglio da tre piuttosto che da due, rimarcando ancora una volta le abilità del tecnico Mazzon nel preparare le partite a livello offensivo. Nella Reyer spicca la prestazione di Kuier che è stata semplicemente infermabile in ogni zona del campo: 22 punti e 8 rimbalzi per la finlandese. Doppia doppia invece per Shepard che si concede 17 punti e 17 rimbalzi. Per Campobasso ben quattro giocatrici in doppia cifra nei punti: Kunaiyi, Trimboli, Morrison e Dedic.

Primo quarto pieno di alti e bassi, con i minuti centrali pieni di errori e uno stallo nel punteggio, poi sbloccato da Venezia con la tripla finale di Pan che fa chiudere il quarto sul punteggio di 19-15. Secondo quarto decisamente più vivace, con Kuier protagonista per la Reyer che sotto il ferro è infermabile. Campobasso commette tanti errori nonostante i canestri di Dedic e Kunaiyi. Si va all’intervallo sul punteggio di 40-28 per Venezia.

Terzo quarto che decolla subito con un ottimo impatto della capitana di Campobasso, Trimboli, che mette a ferro e fuoco la difesa di Venezia e riporta le molisane a -7. Subito dopo però salgono in cattedra Kuier e Berkani che da tre sono dei cecchini e allungano nuovamente il divario. La frazione si chiude sul punteggio di 58-47. Ultimo quarto da paura delle padrone di casa che attaccano senza sosta: inevitabile il crollo delle ragazze del Campobasso che faticano a stare dietro ai ritmi e alla precisione della Reyer. Held e Fassina partecipano alla festa da tre, Villa in penetrazione dimostra tutto il suo talento sgusciando in mezzo alle avversarie, ma è Berkani a siglare la giocata del match: sulla sirena dei 24, step back e da casa sua mette una tripla clamorosa, degna del migliore Stephen Curry. La partita si chiude sul punteggio di 82-63, tra l’ovazione del pubblico che ha assistito a un basket di altissimo livello.