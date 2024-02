Liga 2023/2024, Girona a lezione da Ancelotti: 4-0 Real Madrid e +5 in classifica

Il Girona a lezione da Carlo Ancelotti e potrebbe chiudersi qui il grande sogno di vincere la Liga 2023/2024 della formazione del City Group. La favola del campionato spagnolo, che comunque resta pienamente in corsa per giocare la Champions League il prossimo anno, esce con le ossa rotte dal Bernabeu sul fronte del risultato, visto che i blancos infliggono un 4-0 reso ancor più pesante dal fatto che dopo ventiquattro giornate è adesso di cinque lunghezze il margine in classifica delle merengues nei confronti dei catalani.

Già nei primi minuti i blancos vanno all’assalto e dopo appena sei minuti ci pensa il solito Vinicius a segnare il gol del vantaggio del Real, che su questo costruisce l’intero match, visto che il Girona è costretto a scoprirsi un po’ e così sale in cattedra il miglior giocatore al mondo come rendimento in questa stagione, vale a dire un devastante Jude Bellingham, che segna il raddoppio nel primo tempo e trova il tris nella ripresa. Bandiera bianca alzata per la squadra di Michel, che al 61′ finisce sotto di quattro reti col sigillo di Rodrygo che chiude i giochi in questa partita, scontro diretto per la vetta, e soprattutto probabilmente mette la parola fine alla lotta per la Liga, con un +5 sul Girona e +11 (con una partita in più) sul Barcellona che per una corazzata come il Real Madrid può valere davvero tanto.