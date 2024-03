Liga 2023/2024, finale con tanti gol e un pari che non aiuta nessuno: è 2-2 tra Almeria e Siviglia

Un pari che non aiuta nessuno tra Almeria e Siviglia nella partita che chiude il 28esimo turno di Liga. Il vantaggio lo trova nel primo tempo al 38′ la squadra di casa con Embarba, lanciato in profondità da uno splendido passaggio di Viera. Il numero 10 non sbaglia con il sinistro e supera Nyland per il gol dell’1-0. Non accade granché per buona parte del secondo tempo, fino agli ultimi 10′ di partita. Il Siviglia con Lukebakio e Ocampos ribalta la situazione, ma al 95° è Milovanovic a trovare il gol del definitivo 2-2. I padroni di casa arrivano a quota 10 punti, lontanissima dalla zona salvezza, mentre il Siviglia prosegue il suo campionato anonimo in 14esima posizione.