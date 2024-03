Pagelle Lazio-Udinese 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Udinese, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico buona partenza dei biancocelesti che prendono il palo con Zaccagni. Ma l’Udinese ribatte colpo su colpo e chiama agli straordinari Provedel in almeno un paio di occasioni. Il primo tempo finisce sullo 0-0 ma con occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondo tempo succede tutto e il contrario di tutto: Lorenzo Lucca mette la zampata e porta in vantaggio i friulani. Vantaggio che dura solamente un paio di minuti visto che Zaccagni mette un cross pericoloso che viene deviato da Lautaro Giannetti e si infila in porta, 1-1. Ma ancora un paio di minuti e i ragazzi di Cioffi trovano il nuovo vantaggio: stavolta con un tiro dal limite dell’area di rigore da parte di Zarraga. La Lazio poi attacca in maniera disordinata e scomposta, non riuscendo ad impensierire gli ospiti. Dodicesima sconfitta in Serie A per i ragazzi di Sarri: la Lazio mai così male dal 2009/2010.

LE PAGELLE E I VOTI

LAZIO (4-3-3): Provedel 6 (90’+8 Mandas); Lazzari 5.5, Gila 6, Romagnoli 5.5, Hysaj 5.5; Vecino 5.5, Cataldi 5 (60′ Kamada 5), Luis Alberto 5.5 (80′ Pedro s.v.); Felipe Anderson 5 (46′ Isaksen 5), Immobile 5 (60′ Castellanos 5), Zaccagni 6. A disp.: Mandas, Sepe, Casale, Ruggeri, Coulibaly. All.: Maurizio Sarri 5.

UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Ferreira 6.5 (75′ Bijol 6), Giannetti 5.5, Perez 6; Pereyra 6.5, Lovric 6.5, Zarraga 7, Payero 6 (72′ Samardzic 6), Kamara 6.5 (72′ Zemura 6); Thauvin 6.5 (90′ Davis), Lucca 7. A disp.: Silvestri, Padelli, Success, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Kristensen. All.: Gabriele Cioffi 7.

Arbitro: Aureliano (Sez. Bologna) 6

Ammoniti: 43′ Perez (U), 45′ Felipe Anderson (L), 57′ Romagnoli (L), 64′ Okoye (U), 82′ Bijol (U), 86′ Lucca (U), 87′ Samarzdic (U), 90’+9 Vecino (L)