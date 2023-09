Liga 2023/2024, doppio Hugo Duro e Javi Guerra: il Valencia stende 3-0 l’Atletico Madrid

Prima sconfitta stagionale per l’Atletico Madrid, che nella quinta giornata di Liga cede nettamente in trasferta contro il Valencia. Al Mestalla i padroni di casa tornano al successo dopo due sconfitte consecutive nel periodo antecedente alla sosta per le Nazionali e lo fanno con un secco 3-0. Ad aprire le marcature è Hugo Duro, che dopo cinque minuti sblocca il risultato. Ancora il centravanti è protagonista con il gol del raddoppio all’interno di un primo tempo in cui l’Atletico raramente riesce a rendersi pericoloso. Nel secondo parziale le cose cambiano, con la squadra di Simeone che domina il possesso palla e arriva molto più spesso nell’area avversaria. Però la rete non la trova, al contrario del Valencia: Javi Guerra al 54° firma il definitivo 3-0.