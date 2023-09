Highlights e gol Friburgo-Dortmund 2-4: Bundesliga 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 29

Il Dortmund firma la seconda vittoria stagionale, per 4-2 in casa del Friburgo la quarta giornata di Bundesliga 2023/24. Protagonista assoluto del match per gli ospiti Hummels con una doppietta, a segno per la formazione di Terzic anche Malen e Reus. Si sono rese vane le due marcature messe a segno nel primo tempo da parte di Holer e Hofler. Di seguito il video con gli highligths.