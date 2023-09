Serie B 2023/24: la Cremonese rimonta sul finale, 2-2 contro la Reggiana

Frena ancora la Reggiana nella quinta giornata di Serie B: termina 2-2 contro la Cremonese. L’occasione del primo vantaggio arriva al 15esimo, con un rigore concesso dal direttore di gara. E’ Pettinari a porsi sul dischetto, l’attaccante numero 23 non sbaglia a trova la prima marcatura del match. Arriva poi al 23′ la rete del raddoppio dei padroni di casa con Bianco che si libera dalla marcatura avversaria, e lascia partire un filtrante per Portanova, che sfrutta la mancata respinta di Bianchetti per concludere con un destro da posizione incredibile. Ad inizio ripresa è totale dominio da parte dei grigiorossi che, tentano numerose conclusioni verso la porta, fino a trovare la rete che accorcia le distanze al 65esimo: si rende decisivo Collocolo con un destro potente a due passi dalla porta. Non molla la formazione ospite e trova infatti il pareggio prezioso sul finale con Coda: termina 2-2.