Liga 2023/2024: il Barcellona stende il Cadice, decidono Pedri e Ferran Torres nel finale

Nonostante lo spettro di un altro 0-0 dopo quello contro il Getafe, il Barcellona ha mantenuto la calma e nei minuti finali è riuscito a risolvere il rebus Cadice. La squadra di Xavi ha conquistato il match valevole per la seconda giornata di Liga 2023/2024 con il punteggio di 2-0, sbloccando la gara all’82’ con Pedri. Il raddoppio ha portato invece la firma del neo entrato Ferran Torres, che al quarto minuto di recupero ha definitivamente chiuso i giochi. Si sblocca dunque il Barcellona, che sale a quota 4 punti in classifica e mantiene la porta in battuta. Il Cadice invece assapora l’impresa, ma a una decina di minuti dal traguardo deve arrendersi.

