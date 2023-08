Wta Cincinnati 2023, il tempo di Gauff: Muchova ko e primo titolo 1000 in carriera

Coco Gauff è la vincitrice dell’edizione 2023 del Wta 1000 di Cincinnati. In finale la 19enne statunitense ha battuto la ceca Karolina Muchova con il punteggio di 6-3 6-4 dopo quasi due ore di un match tutt’altro che entusiasmante e indimenticabile. Tanti errori e tanta tensione da ambo le parti, ma alla fine Gauff porta a casa il primo titolo 1000 in carriera. Muchova d’altro canto si consola con il primo ingresso nella top-10 del ranking mondiale, continuando la crescita esponenziale degli ultimi mesi.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

La cronaca – Fin dai primi punti è evidente come entrambe le giocatrici siano tese, fallose e consce della grande opportunità davanti a loro. Per due volte Gauff va avanti di un break sfruttando le indecisioni e gli errori di Muchova, ma prontamente la statunitense restituisce il favore altrettante volte con due game di battuta scriteriati e contornati da cinque doppi falli complessivi. A livello tattico la ceca cerca maggiori variazioni per non dare ritmo alla statunitense, formidabile colpitrice di palla. Oggi però gli errori fioccano da una parte e dall’altra, con il terzo break in favore di Gauff che alla fine si rivela decisivo con Coco che riesce a chiudere il primo set sul 6-3.

Il copione non cambia nel secondo set, dove il primo sussulto arriva nel quarto game quando Gauff annulla con personalità due palle break a Muchova. La ceca alterna ottime soluzioni con errori piuttosto banali, specie in risposta, faticando a trovare le variazioni che potrebbero impensierire l’avversaria. Subito dopo arriva puntuale il break di Gauff, al termine di un quinto game tiratissimo. Sembra tutto correre verso la fine con il doppio break di vantaggio sul 5-2, quando però la statunitense accusa evidentemente la tensione del momento e spreca i primi tre match point permettendo a Muchova di accorciare sul 5-4. La ceca però è davvero troppo fallosa e ancora una volta agevola l’avversaria, che alla seconda opportunità tiene la battuta e festeggia il titolo più importante della sua giovane prima parte di carriera.