Liga 2022/2023, si interrompe la striscia positiva del Siviglia: passa il Girona 2-0

Si ferma a sette la striscia di risultati utili tra Liga ed Europa League del Siviglia, che nel posticipo della trentaduesima giornata del campionato spagnolo perde in casa contro il Girona. Una sfida che in realtà, a questo punto della stagione, ha poco da dire. Due squadre che stazionano a metà classifica e con poche possibilità di riuscire a rimontare verso le posizioni che garantiscono l’accesso all’Europa del prossimo anno. Al Ramón Sánchez Pizjuán della città andalusa finisce 2-0 per il Girona, che trova la reti con Juanpe al 23′ e Castellanos al 55′. Sessanta minuti in campo per Papu Gomez, sostituito da Rakitic, mentre Suso e Lamela sono entrati nel corso della seconda frazione di gioco.