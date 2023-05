Masters 1000 Madrid 2023: Medvedev e Tsitsipas si salvano al terzo set, avanza anche Fritz

Si chiude il terzo turno del tabellone maschile a Madrid, dove è in corso di svolgimento il quarto Masters 1000 della stagione. Una giornata senza clamorose sorprese nella parte bassa del tabellone, dove, a dire il vero, molte teste di serie già erano uscite nel turno precedente. Avanzano i due big, ovvero Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, che hanno entrambi avuto bisogno del terzo set. Il russo si è imposto sul connazionale Shevchenko per 4-6 6-1 7-5, mentre l’ellenico ha avuto la meglio per 7-5 3-6 6-3 sull’argentino Baez. Vince anche Taylor Fritz, che sulla carta aveva probabilmente l’impegno più complicato di tutti. Invece lo statunitense ha battuto per 6-1 7-6(2) Christian Garin.

Un paio di giocatori inclusi nel seeding li abbiamo persi comunque: Alex De Minaur si è fatto sorprendere per 6-4 al terzo da un redivivo Aslan Karatsev, che ora se la vedrà con un Medvedev contro il quale è avanti negli scontri diretti. Brutta e pesante la sconfitta di Frances Tiafoe per 6-1 7-6(2) da Pedro Cachin. L’argentino se la vedrà contro uno Struff in gran forma e vincitore in rimonta su un Lajovic anch’esso in un ottimo momento. Il tedesco con questa vittoria torna nei primi 50 dopo un 2022 veramente negativo.