Premier League 2022/2023: Leicester-Everton, un 2-2 che non aiuta nessuno

Finisce con un pareggio che non aiuta molto né Leicester né Everton il posticipo della trentaquattresima giornata di Premier League. Al King Power Stadium sono i Toffees a passare in vantaggio grazie ad un rigore di Dominic Calvert-Lewin, che è mancato tanto ai suoi in questi mesi in cui gli infortuni non lo hanno mai lasciato in pace. I padroni di casa la ribaltano già nel corso del primo tempo con le reti di Soyuncu e Vardy, poi durante il recupero Pickford è bravo a parare un rigore a Maddison che avrebbe affondato la squadra ospite. Una parata fondamentale, dato che nella ripresa Iwobi firma poi il definitivo 2-2. Nella mezz’ora conclusiva è l’Everton che prova maggiormente a vincerla, ma senza riuscirci.

A quattro giornate dal termine il Leicester è sedicesimo a quota 30 punti, gli stessi di Leeds e Nottingham che sono rispettivamente in 17esima e 18esima posizione. Ancora più complessa la situazione dell’Everton, penultimo a quota 29, mentre all’ultimo posto troviamo il Southampton a 24 e con un piede già in Championship.