Liga 2022/2023: Milla trascina l’Elche, il Getafe frena l’Atletico Madrid

E’ 1-1 tra Espanyol e Osasuna al RCDE Stadium nella 20esima giornata della Liga 2022/2023. Sfida equilibrata tra le due formazioni, decisa dal gran gol di Budimir al 45′ e dalla risposta di Braithwaite al 59′. L’Elche conquista la prima vittoria stagionale nel campionato spagnolo battendo 3-1 in casa il Villarreal. Dopo tre minuti di gioco Milla sblocca il match, ma al 22′ Moreno pareggia i conti; ancora Milla riporta avanti i suoi nel recupero del primo tempo, e al 52′ trova la tripletta personale regalando tre punti storici ai suoi.

Il Getafe frena l’Atletico Madrid al Metropolitano. Dopo la prima frazione di gioco ferma sullo 0-0, Correa sblocca il match al 64′, e all’83 Unal pareggia i conti su calcio di rigore. Grande sfida al Villamarin tra Betis e Celta Vigo, con la formazione ospite che ha avuto la meglio sul 3-4. Larsen firma lo 0-1 al 6′ e Juanmi pareggia dopo tre minuti, al 23′ Canales segna il sorpasso ma al 42′ Veiga riporta nuovamente il punteggio in parità sul 2-2. Ancora Veiga a segno al 56′ per il 2-3, Aldoo allunga ancora al 69′ e Fekir accorcia all’84’ ma non basta.