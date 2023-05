Ligue 1 2022/2023: il Lens batte in rimonta il Reims 2-1, -3 dal Psg

Il Lens vince 2-1 in casa contro il Reims nel match valido per la 35ª giornata di Ligue 1 2022/2023. Danso mette subito in difficoltà la squadra di Haise causa un rigore per gli ospiti e si fa espellere al 20′. Dal dischetto Balogun non sbaglia e porta in vantaggio il Reims. Nonostante l’inferiorità numerica, il Lens pareggia i conti con Frankowski su rigore e la ribalta con Fofana al 55′. Nel finale la squadra di Still non riesce a trovare il pareggio perdendo la quarta partita nelle ultime cinque. Il Lens sale a 75 punti a -3 dal Psg, che domani giocherà in casa contro il quasi retrocesso Ajaccio.