Liga 2022/2023, Maiorca all’ultimo secondo: Valladolid battuto 1-0. Pari tra Espanyol e Girona

La sedicesima giornata della Liga 2022/2023 ha visto andare in scena altri due match nella serata di oggi. Prima è toccato al Maiorca, che ha battuto 1-0 in casa il Valladolid trovando la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato avvicinando addirittura la zona europea della classifica in decima posizione. Decisivo il gol-vittoria a tempo ormai scaduto di Prats, che al 94′ ha trovato il colpo di testa vincente sfruttando al meglio la punizione mancina da destra calciata da Maffeo. Una beffa atroce per il Valladolid, che nel secondo tempo aveva anche sfiorato il vantaggio con la traversa colpita da Perez. Per gli ospiti arriva quindi un’altra sconfitta dopo quella subita per mano del Real Madrid alla ripresa dalla sosta. Per il Valladolid però i punti nelle ultime cinque giornate sono soltanto tre e la zona retrocessione si fa sempre più vicina e minacciosa.

In chiusura di serata sono arrivati gol ed emozioni nel derby catalano tra Espanyol e Girona, chiuso sul punteggio di 2-2. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Villa, poi i padroni di casa ribaltano la situazione grazie ai gol di Puado e Joselu nella ripresa. Quando sembra fatta ecco però al minuto 85 il gol di Herrera, che consente al Girona di mantenere la sua striscia di imbattibilità (due vittorie e tre pareggi) e salire a 18 punti in classifica. Quattro lunghezze in più dell’Espanyol, terzultimo e ormai incapace di vincere con cinque pari e una sconfitta nelle ultime sei giocate in campionato.