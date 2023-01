FA Cup 2022/2023, il Wolverhampton ferma il Liverpool sul 2-2: si andrà al replay

Il Liverpool viene fermato sul 2-2 dal Wolverhampton nel match valevole per i trentaduesimi della FA Cup 2022/2023: alle reti realizzate da Darwin Nunez e Mohamed Salah rispondono quelle siglate da Goncalo Guedes e Hwang Hee-Chan. Nella prima frazione, dopo una prima fase di studio, la formazione ospite trova il gol del vantaggio al 26′ con Goncalo Guedes. A pochi secondo dall’intervallo ci pensa Darwin Nunez a ristabilire la parità, costringendo gli avversari a ripartire da zero. In apertura di ripresa Mohamed Salah firma la marcatura del sorpasso dei Reds, che però non riescono a difendere il vantaggio per molto, poiché al 67′ Hwang Hee-Chan rimette tutto in parità. All’81’ i Wolves restano con l’amaro in bocca perché si vedono anche annullare per fuorigioco un gol di Toti, che poteva rivelarsi l’eroe della serata. La contesa, dunque, andrà al replay a campi invertiti.