Liga 2022/2023, gol annullato al Siviglia e Monchi impazzisce: “È una vergogna”

Nel match di Liga di sabato sera tra Siviglia e Cadice, vinto prorio dai primi con la rete di Rakitic nel finale. Nel primo tempo però, era stato annullato un gol all’ex Roma Erik Lamela, e di seguito, il ds Monchi ha letteralmente perso la testa. Non è piaciuta la decisione del Var di annullare il gol per il fuorigioco di Oliver Torres, con lo stesso Monchi che è sceso fino in campo per protestare. “È una vergogna”, le sue parole, seguito dal calcio con rabbia ad una bottiglietta prima di essere calmato e allontanato dai suoi giocatori.