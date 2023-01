Formazioni ufficiali Spezia-Roma, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spezia e Roma, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Luca Gotti in questo fine settimana si è trovato improvvisamente costretto a fare a meno del suo perno di difesa Jakub Kiwior, che è volato in Inghilterra per effettuare le visite mediche con l’Arsenal. Il tecnico degli “aquilotti” dovrà trovare una soluzione che mantenga intatta la solidità difensiva della sua squadra. Come è ben noto, tra i giallorossi non sarà presente Nicolò Zaniolo dopo i rumors di mercato dei giorni scorsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-ROMA

SPEZIA: Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Gyasi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Abraham.