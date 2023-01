Liga 2022/2023, Barcellona corsaro a Girona nel derby Catalano: Pedri decisivo per l’1-0 blaugrana

Altra vittoria per il Barcellona, che rafforza il suo primato in classifica nella diciottesima giornata della Liga 2022/2023. I blaugrana hanno infatti vinto 1-0 in casa del Girona nell’attesissimo derby catalano, un match tiratissimo fino all’ultimo secondo e che ha visto il successo di misura degli uomini di Xavi che si portano così a +6 sul Real Madrid in attesa della partita di domani che vedrà i Blancos di Ancelotti impegnati contro la Real Sociedad. Il miglior viatico per il Barcellona verso l’insidiosa trasferta in casa del Betis Siviglia in programma mercoledì.

La cronaca – Il Barcellona inizia il match con ritmi bassi, sfruttando il consueto possesso palla per cercare spazi ma senza trovare particolari pertugi negli ultimi venti metri. A complicare i piani di Xavi arriva anche l’infortunio muscolare di Dembelè, che al 26′ è costretto a uscire per fare posto a Pedri. Quest’ultimo si rivelerà poi decisivo ai fini del risultato. Nel finale di primo tempo si scaldano anche gli animi, con il Barcellona che protesta per una brutta entrata di Castellanos punita con un giallo insufficiente secondo gli ospiti. Per il resto però pochissime emozioni, così le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Al rientro in campo Xavi inserisce Jordi Alba al posto di Marcos Alonso, il Barcellona cerca di alzare il pressing per aumentare i ritmi e al 61′ trova il vantaggio decisivo. Cross basso dello stesso Jordi Alba, il portiere del Girona Gazzaniga manca l’intervento e per Pedri è un gioco da ragazzi depositare in rete il pallone dell’1-0 blaugrana che sblocca il match. Pochi minuti dopo i padroni di casa troverebbero anche il pari con Arnau su palla inattiva ma viene tutto fermato per fuorigioco, il Barcellona non riesce a chiudere la partita e così il finale si scalda e diventa molto sofferto per il Barca. Al minuto 86 Ivan Martin spreca la grande occasione per il pareggio, mancando la porta da pochi metri. L’assalto finale porta tanta confusione e ai punti anche un pareggio che sarebbe meritato per il Girona, che però non trova la stoccata vincente sotto porta.