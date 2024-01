Leuven-Anversa e Union SG-Anderlecht rinviate per neve: ecco cosa succede con le scommesse

di Redazione 21

Neve protagonista in Belgio. Infatti Leuven-Anversa e Union Saint Gilloise-Anderlecht sono state rinviate per via delle avverse condizioni meteorologiche. I due match della Coppa del Belgio, previsti rispettivamente per oggi mercoledì 17 gennaio alle ore 18:00 e alle ore 20:45, verranno recuperati la settimana prossima (24 e 25 gennaio).

Per quel che riguarda le scommesse le due partite verranno considerate VOID, quindi quota nulla. Nel caso di una scommessa singola i soldi verranno rimborsati dall’agenzia di scommesse. Nel caso in cui la quota invece era inserita in una multipla, verrà tolta dalla schedina e quindi di conseguenza si abbasserà anche la vincita potenziale.