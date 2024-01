Basket, Eurocup: Venezia vince a Lubiana, Olimpija battuta 93-104

Promossa l’Umana Reyer Venezia in occasione del Round 15 di Eurocup. Sul parquet della Arena Stožice di Lubiana gli orogranata superano i padroni di casa del KK Cedevita Olimpija 93-104 e si avvicinano a quel sesto posto che garantirebbe il pass per la prossima fase. Miglior realizzatore è lo statunitense Tucker, che mette a referto 24 punti con un 4/7 dall’arco. In doppia cifra anche Tessitori (17) e Spissu (14 e 7 assist). Ai padroni di casa non bastano invece i 23 punti di Matkovic e la doppia doppia sfiorata di Cobbs (19 punti con 9 assist).

Nell’ottavo confronto europeo tra le due squadre, il primo quarto sorride subito agli ospiti che chiudono con un parziale di 15-31, con cinque triple a segno su nove tentate. Nel secondo quarto si alzano le percentuali dall’arco dell’Olimpija che sbaglia un solo tiro da 3 su sei tentati e accorcia il distacco. Dal +16 si passa al +7 per Venezia, che fatica anche al ritorno in campo. La percentuale al tiro del terzo quarto sorride ai padroni di casa (56.3% contro il 33.3%) e l’Olimpija riesce anche a trovare il suo primo vantaggio (69-68). Sul 71-71 però la Reyer torna a muovere il suo tabellino con continuità. L’ultimo quarto si apre col +5 per gli ospiti e la gestione del vantaggio riesce senza problemi agli uomini di Neven Spahija fino al 93-104 finale.