Leicester-Tottenham, infortunio al ginocchio per Bentancur: l’ex Juve costretto a uscire

Problemi fisici per Rodrigo Bentancur, uscito per infortunio nel secondo tempo di Leicester-Tottenham. L’ex Juventus ha accusato un problema al ginocchio sinistro, che sembra aver subito una distorsione molto accentuata in seguito a un contrasto. Inizialmente a terra in lacrime, l’uruguaiano ha provato a riprendere il gioco ma dopo pochi istanti si è dovuto arrendere. Conte ha così dovuto mandare in campo al suo posto Sarr, ma saranno gli esami delle prossime ore a decretare le gravità dell’infortunio occorso a Bentancur. Il centrocampista potrebbe anche essere costretto a uno stop piuttosto lungo.