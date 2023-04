Leicester, Dean Smith è il nuovo tecnico: “Ritroviamo la fiducia”

Dean Smith è il nuovo allenatore del Leicester. L’ex tecnico di Norwich City, Aston Villa e Brentford ha firmato un contratto fino al 30 giugno e prende il posto di Brendan Rodgers, fresco di rescissione con le “Foxes”. “Sono davvero felice di avere l’opportunità di guidare la squadra durante queste ultime settimane della stagione – le parole del nuovo allenatore del Leicester che debutterà nel match in casa del Manchester City -. L’obiettivo è evidente e siamo pronti per affrontare una sfida che possiamo vincere. Bisogna innanzitutto ritrovare la fiducia, inizieremo affrontando una grande squadra ma vogliamo rendere orgogliosi i tifosi che ci seguiranno”.

“Le sue qualità di leadership, le sue capacità da allenatore e di dare le giuste motivazioni, saranno risorse vitali per noi nelle prossime otto partite che ci vedranno lottare per restare in Premier League”, le parole invece del presidente del Leicester, City Aiyawatt Srivaddhanaprabha. “Abbiamo le qualità per vincere questa battaglia e l’esperienza di Dean sarà la chiave per sbloccare il nostro potenziale e aiutare la squadra a ritrovare la fiducia – ha aggiunto -. In queste ultime gare saranno fondamentali anche i nostri tifosi. Questa è una battaglia che possiamo vincere, ma per farlo dobbiamo lottare tutti insieme”.