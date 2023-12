Le Havre-PSG, Fabian Ruiz fuori in barella: è stato trasportato in ospedale per accertamenti

Fabian Ruiz è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti dopo il colpo preso al braccio in un duello aereo in Le Havre-PSG. Il centrocampista spagnolo è uscito in barella, sostituito da Ugarte, ma a quanto pare arrivato negli spogliatoi si è sentito male e per questo motivo si è preferito trasportarlo in ospedale, dichiarano fonti AFP vicine al club. Nel post-partita il tecnico Luis Enrique aveva dichiarato parlato di un Fabian molto sofferente, ma che non era sicuro di che tipo di problema avesse avuto.