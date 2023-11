Coppa del Mondo Beaver Creek 2023: programma, orari e copertura tv

Il programma, la data, gli orari, la copertura tv e streaming della Coppa del Mondo di Beaver Creek 2023, appuntamento valevole per la terza tappa del massimo circuito di sci alpino maschile. Saranno dieci gli azzurri presenti nella località a stelle e strisce, che tra venerdì 1° e domenica 3 dicembre ospiterà due discese libere e un super G. Si tratta di Benjamin Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Florian Schieder. Tutte e tre le gare in programma nella tappa statunitense prenderanno il via alle ore 18.45 italiane (le 10.45 locali).

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky). I telespettatori potranno seguire le prove anche su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay (gratuitamente), Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la Coppa del Mondo di Beaver Creek 2023. Il nostro sito, infatti, fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del fine settimana.

BEAVER CREEK 2023: IL PROGRAMMA E GLI ORARI

Venerdì 1° dicembre – Discesa libera maschile (ore 18.45)

Sabato 2 dicembre – Discesa libera maschile bis (ore 18.45)

Domenica 3 dicembre – Super G maschile (ore 18.45)