L’astrologo argentino Giorgio Armas: “Cavani è stato colpito dalla magia nera”

Edinson Cavani non sta fin qui avendo un rendimento particolarmente positivo da quando si è accasato al Boca Juniors. In vista del Superclasico contro il River Plate, ha parlato in Argentina il noto astrologo e sensitivo Giorgio Armas, conosciuto come “l’astrologo del Boca”, fornendo un’ipotesi pittoresca.

Come riporta il quotidiano Olè, secondo il personaggio televisivo argentino la spiegazione del momento negativo del Matador è chiara: “Cavani è stato colpito da magia nera. Ha un bell’aspetto, gli astri erano dalla sua parte e per questo non è possibile che non faccia mai gol. Proprio per questo motivo, ritengo sia stato vittima di un sortilegio. La gente deve aiutarmi, dobbiamo unirci per risollevarlo”.