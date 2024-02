Volley femminile, Challenge Cup 2024: Novara “vede” il titolo, 3-0 a Nantes nell’andata della finale

La cronaca della finale d’andata della Cev Challenge Cup 2024 di volley femminile, che ha visto l’Igor Gorgonzola Novara battere le francesi del Neptunes Nantes con il punteggio di 3-0 (26-24, 25-22, 25-20). Una grande prova per le ragazze di coach Lorenzo Bernardi, guidate soprattutto da una grande Caterina Bosetti e dall’ottimo inserimento della neo-arrivata Marina Markova. Tra una settimana, in Francia, a Novara basterà vincere due set per garantirsi la vittoria del trofeo. Appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 20:00.

La cronaca – In avvio di primo set Novara fatica a carburare in attacco, con Nantes che mette a segno la bellezza di cinque muri per portarsi in vantaggio 10-5. Segue però l’immediata reazione delle ragazze di coach Bernardi, con un parziale da 10-3 che ribalta la situazione e vede fin da subito l’importante apporto della neo-arrivata Markova. Con il passare dei minuti entra in partita anche Akimova, il cui servizio provoca l’allungo di Novara. Le francesi però non mollano e il set si decide ai vantaggi: qui una grande Bosetti e una ricezione difettosa delle transalpine porta al 26-24 in favore di Novara.

Il secondo set parte subito nel segno delle padrone di casa, che sull’onda dell’entusiasmo allungano sul 7-2. Nantes prova a rientrare, ma le francesi mettono in mostra tutti i propri limiti in ricezione e così Akimova porta l’Igor Gorgonzola in vantaggio 16-9. La parte centrale del set vede una piccola reazione delle transalpine, con Mims che è la prima giocatrice ad arrivare in doppia cifra. Markova e Bosetti però rimettono le cose a posto e alla quarta set ball Novara chiude sul 25-22 portandosi avanti 2-0.

Novara che parte fortissimo anche nel terzo set con il 4-0 iniziale, l’Igor Gorgonzola nonostante qualche errore di troppo in battuta dà sempre l’impressione di essere in pieno controllo della situazione. Nantes prova a tornare sotto e ci riesce accorciando sul 16-15, ma un paio di pesanti errori di Mims condannano le francesi. Nel finale Novara scappa via e il muro di Bonifacio è il trionfo per il 25-20 che avvicina sensibilmente le piemontesi alla conquista della Cev Challenge Cup.