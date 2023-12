La Federcalcio russa dice no all’adesione alla Confederazione asiatica: “Progressi con la Uefa”

La Federcalcio russa (RFU) non aderirà alla Confederazione asiatica (AFC). “La questione (del trasferimento all’AFC ndr) è stata discussa. Abbiamo votato contro all’unanimità perché non esiste alcuna garanzia da parte della FIFA. Abbiamo deciso di proseguire i contatti con la UEFA, soprattutto perché ci sono dei progressi”, ha detto Mikhail Gerchkovitch, membro del comitato della RFU, secondo le dichiarazioni diffuse dall’agenzia di stampa RIA. Dal febbraio 2022 le società russe sono state sospese da tutte le competizioni internazionali, in seguito all’invasione dell’Ucraina.