Istanbulspor-Trabzonspor sospesa: cosa succede con le scommesse

La partita tra Istanbulspor e Trabzonspor stata sospesa a pochi minuti dal 90′ sul punteggio di 1-2. Il match del primo campionato turco è stato interrotto dopo che il presidente della squadra di casa è sceso in campo per ritirare dal campo i suoi uomini in seguito ad una decisione arbitrale che non lo trovava d’accordo. Un altro episodio incredibile in Turchia, dove proprio oggi il campionato riprendeva dopo la sospensione arrivata a causa del pestaggio ai danni di un direttore di gara. Non è cambiato il regolamento relativo alle scommesse: di conseguenza la quota del match sarà nulla, se la partita non verrà recuperata entro 72 ore. Mentre le scommesse che si erano già chiuse (per esempio OVER 2.5) o qualunque tipo di giocate già definita e chiusa, verranno pagate.