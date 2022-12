Masterchef 12, il regolamento: ecco come funziona con prove, eliminazioni e vincitore

Tutto pronto per l’inizio di Masterchef Italia 12, l’edizione 2022-2023 del fortunato talent show dedicato alla cucina e in onda su Sky Uno: ecco di seguito quel che per il momento è noto per quanto concerne il regolamento della trasmissione, con il format, le indicazioni sulle prove, le eliminazioni e la serata finale con l’indicazione del vincitore, fermo restando che non è noto nei dettagli come si svolgerà la stagione numero dodici.

Il format si basa sulla partecipazione di circa 20 concorrenti chiamati a dimostrare le proprie abilità in ambito culinario. La conoscenza dei prodotti, l’inventiva e la capacità di adattamento, oltre a una personalità carismatica e votata al lavoro di gruppo sono le caratteristiche che emergono maggiormente e che possono avvicinare i candidati alla vittoria.

In seguito ai casting, inizia la fase delle selezioni. Qui gli aspiranti cuochi, non entrati ancora a far parte della cucina di Masterchef, verranno selezionati con una o più prove e ciascun concorrente successivamente dovrà presentare dinnanzi ai giudici un piatto personale. Serve il parere positivo di almeno due dei tre giudici, che anche quest’anno sono Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Chi riuscirà a superare la selezione, potrà poi ambire a entrare nella cucina di Masterchef, ricevere così il famigerato grembiule e dunque far parte del ristretto cast dei venti cuochi.

Il programma è impostato sull’alternanza di due tipologie di episodi (saranno in tutto 24, due per ogni serata). Nella prima parte, vi sono le prove Mystery Box e Invention Test, la seconda puntata è composta dalla Prova in Esterna che andrà a delineare chi parteciperà al Pressure Test. Di solito, al termine di ogni episodio viene eliminato un concorrente, talvolta non vi è alcuna eliminazione, talvolta anche più di una. Alcune prove, inoltre, possono vantare la presenza di rinomati chef ospiti, che potranno aiutare o valutare i concorrenti.

Per quanto riguarda la finale, dall’ottava edizione in avanti i finalisti sono tre, e per vincere dovranno presentare un menù da quattro portate, con ricette personali e cavalli di battaglia, nella durata limite della prova che è di due ore e mezza. I giudici, così come in ogni puntata, si confronteranno in privato e renderanno poi noti pubblicamente i propri giudizi. Durante le puntate iniziali, il premio per chi non è eliminato è quello di poter salire in balconata, l’eliminazione invece porta il giudice a chiedere all’aspirante Masterchef di togliere il grembiule e abbandonare lo show.