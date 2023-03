Highlights e gol Real Madrid-Barcellona 0-1: Copa del Rey 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Il video dei gol e degli highlights di Real Madrid-Barcellona, match valevole per la semifinale d’andata della Copa del Rey 2022/2023. partita equilibrata che viene decisa da un bell’inserimento di Franck Kessie che, al 26′, si incunea dentro l’area di rigore e va alla conclusione, Courtois para ma nel rimpallo Militao si infila la palla dentro la propria porta. Il ritorno si giocherà al Camp Nou il 5 aprile prossimo: in palio ci sarà un posto per la finalissima del 6 maggio contro Osasuna o Athletic Bilbao.