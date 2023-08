Juventus, situazione di stallo per Kessie. L’Al-Ahli prova ad accelerare per l’ivoriano

Il centrocampista del Barcellona, Franck Kessie, dopo aver lasciato il Milan, non è riuscito ad imporsi con la maglia blaugrana e ora potrebbe già salutare la Spagna. Sulle tracce dell’ivoriano c’è da tempo la Juventus, ma il giocatore preferirebbe una destinazione diversa. La Premier League potrebbe essere il campionato ideale nel quale rilanciarsi con il Tottenham che è interessato, ma che ancora non ha affondato il colpo. Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano Sport’, tra le ipotesi per il futuro di Kessie ci sarebbe anche l’Al-Ahli, che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche del Barcellona. Il centrocampista, inoltre, davanti ad un ricco ingaggio, sembrerebbe ben felice di trasferirsi in Arabia Saudita.