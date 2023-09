Josip Ilicic fuori rosa al Maribor: rottura con l’allenatore Damir Krznar

Un mese fa aveva contribuito alla vittoria in rimonta in Conference League contro il Differdange. Oggi Josip Ilicic è ai margini del progetto tecnico del Maribor. Dopo la sconfitta contro l’Olimpia Lubiana, il tecnico Damir Krznar non sembra più far affidamento sull’ex fantasista dell’Atalanta. La società ha dato carta bianca all’allenatore in merito alla questione. Questo il comunicato del club: “Su iniziativa dell’allenatore è stato deciso che in futuro le attività della squadra si svolgeranno senza la presenza di Josip Iličić. Fino a nuovo avviso, si allenerà secondo un programma indipendente e non sarà tra i disponibili per la partecipazione alle prossime partite. Lunedì la squadra ha avuto un giorno libero secondo il programma precedentemente pianificato, e da martedì pomeriggio si apre un nuovo capitolo del ciclo di lavoro. Nel frattempo tutti i partecipanti diretti si sono incontrati, hanno scambiato opinioni durante una conversazione aperta e hanno deciso i passi futuri. L’allenatore Damir Krznar ha spiegato le ragioni della decisione, il direttore sportivo Marko Šuler ha confermato la decisione, Josip Iličić ha iniziato a lavorare secondo un programma del club indipendente con l’obiettivo di raggiungere il livello di forma fisica desiderato”.