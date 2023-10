Jordan Henderson risponde alle critiche: “Positivo che uno coi miei valori giochi in Arabia Saudita”

“Qualche mese fa ho rilasciato un’intervista e il contenuto delle mie parole è stato travisato. Dissi chiaramente che non ho accettato la proposta dell’Al-Ettifaq solo per i soldi”. Così Jordan Henderson risponde a Channel 4 alle critiche piovute nei suoi confronti per la vicenda legata al suo trasferimento in Arabia Saudita, lui che era considerato il paladino dei diritti civili in Inghilterra: “Ritengo che sia positivo anche per l’Arabia Saudita il fatto che nel campionato giochi un calciatore con i miei valori. Quando sono arrivato tutti erano a conoscenza delle mie posizioni, non sono certo cambiate”.