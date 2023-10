Scommesse, Lippi: “È una cosa vomitevole e non ne voglio parlare”

“E’ una cosa vomitevole e non ne voglio parlare”. Marcello Lippi all’agenzia Adnkronos non ha intenzione di parlare della vicenda calcioscommesse e preferisce invece commentare l’Italia di Spalletti vista contro l’Inghilterra. “Ieri ho visto un’ottima Italia nel primo tempo, ho visto una squadra ben preparata tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Siamo andati in vantaggio con una bella azione e dopo il loro pareggio potevamo fare noi il 2-1″, ha commentato l’ex ct della Nazionale. “Nella ripresa è emersa la grande qualità della squadra inglese, che ha dei valori superiori alla media di quasi tutte le nazionali, non solo della nostra, e si sono portati a casa il match. Nel complesso mi sembra che la nostra nazionale stia crescendo, si vedono dei miglioramenti e si può essere ottimisti per il futuro”, aggiunge Lippi.

L’ex allenatore anche della Juventus poi parla del campionato: “Milan-Juventus sarà un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Saranno in lotta per lo scudetto con l’Inter fino alla fine”.