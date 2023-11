Israele, il campionato di calcio riprenderà sabato 25 novembre

Il campionato di calcio riparte in Israele, dopo lo stop sancito dopo l’escalation militare nella Striscia di Gaza. La Premier League riprenderà sabato 25 novembre, come annunciato lunedì dalla Israeli Professional Football Leagues. Il campionato è stato sospeso il 7 ottobre e in un primo momento le partite si svolgeranno a porte chiuse, come indicato dall’Home Front Command di Israele. Il permesso di giocare le partite è stato concesso dopo che il personale dell’Hfc, in coordinamento con l’Ipfl, ha controllato nei giorni scorsi le aree protette negli stadi. L’Ipfl ha inoltre annunciato che la seconda divisione israeliana riprenderà venerdì 17 novembre.