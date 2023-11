Under 21, Oristanio lascia il ritiro: salta San Marino e Irlanda

Forfait pesante per la nazionale under 21 di Carmine Nunziata che dovrà rinunciare all’attaccante del Cagliari, Gaetano Pio Oristanio, costretto a lasciare il ritiro degli azzurrini. Il giocatore non è a disposizione per le ultime due gare nel girone di qualificazione all’Europeo del 2025 contro San Marino (giovedì alle 18.30 a Serravalle) e Irlanda a Cork (martedì 21 alle 18.30). Un gol e un assist fin qui in stagione per il jolly d’attacco di Claudio Ranieri.