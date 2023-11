Al-Ain, ufficiale: Hernan Crespo è il nuovo allenatore

di Mattia Zucchiatti 28

Mancava solo l’ufficialità e ora c’è anche quella. Hernan Crespo è il nuovo allenatore dell’Al-Ain. L’ex attaccante argentino prende il posto di Alfred Schreuder, ora in pole per la panchina dell’Al-Ittihad, il club saudita dove militano Benzema, Kantè e Fabinho e che ha esonerato Nuno Espirito Santo. Dopo aver guidato Parma primavera, Modena, Banfield e Al-Duhail, l’ex centravanti è pronto ad una nuova esperienza, stavolta negli Emirati Arabi. L’ultima, in Qatar, lo ha visto vincere campionato e coppa, ma non è bastato per evitare l’esonero a inizio ottobre, quando è stato sostituito dall’ex allenatore del Psg, Christophe Galtier.