Lazio-Lecce, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Lecce, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico si sfidano i biancocelesti, reduci dal roboante successo nel derby e i salentini che vogliono far punti per allontanarsi sempre più dalla zona retrocessione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 14 gennaio.

Lazio-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Manuel Pasqual e su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.