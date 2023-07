Inter Miami, Messi si presenta con il gol vittoria su punizione nel recupero (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Esordio con gol per Lionel Messi con la nuova maglia dell’Inter Miami. Al Dvr Pnk stadium di Fort Lauderdale la Pulce ha segnato la rete della vittoria in pieno recupero contro i messicani del Cruz Azul in questa sfida della Leagues Cup, il torneo tra squadre di Mls e della Liga messicana che vale i pass per la Champions League della Concacaf. L’argentino al 94′ ha segnato direttamente su punizione, una parabola vista tante volte ma che non stanca mai: “Ho ‘visto’ il gol, sapevo che dovevo segnare. Era l’ultima giocata del match e lo volevo”, ha detto. Ecco il video.