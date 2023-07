Mondiali calcio femminile 2023: gli Stati Uniti battono il Vietnam 3-0

Ottimo esordio degli Stati Uniti nel Mondiale di calcio femminile che si sta disputando in Nuova Zelanda. La nazionale a stelle e strisce batte senza particolari difficoltà il Vietnam 3-0. Match già in archivio nel primo tempo con la doppietta di Smith, in gol al 14′ e nel finale di primo tempo, intervallata dal rigore sbagliato di Morgan al 43′. Dominio totale delle ragazze di Andonowski, che al 90′ avranno il 72% di possesso palla con 27 tiri di cui 8 in porta. Nessun tiro per il Vietnam che subisce il 3-0 al 77′ da Horan. Gli Usa torneranno in campo giovedì 27 contro l’Olanda. Vietnam che se la vedrà sempre il 27 con il Portogall0.