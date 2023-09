Inter e Manchester City a punteggio pieno: Inzaghi e Guardiola in cima all’Europa

Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Sempre loro. Dopo la finale del 10 giugno scorso ad Istanbul Manchester City e Inter dominano ancora, stavolta nei rispettivi campionati. Infatti sono le uniche squadre delle top leghe europee ad aver vinto tutte le partite e ad essere ancora a punteggio pieno.

Il Manchester City ha vinto le prime sei partite di Premier League involandosi a 18 punti e cominciando la stagione così come aveva finito la precedente, ovvero vincendo tutto. Lo slancio del finale della scorsa stagione ha invece contagiato anche l’inizio di questo campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. Capace di vincere le prime cinque partite segnando quattordici gol e subendone solamente uno (l’inutile rete di Leao nel derby stravinto per 5-1).

In Spagna il Real Madrid è caduto ieri per la prima volta perdendo il derby con l’Atletico Madrid per 3-1, il Barcellona in apertura di Liga aveva pareggiato per 0-0 contro il Getafe. In Germania il Bayern Monaco, un paio di giornate fa, si è fatto inchiodare sul 2-2 casalingo contro un sorprendente Bayer Leverkusen e per questo motivo non è a punteggio pieno. In Francia il Psg di Luis Enrique sta ingranando adesso dopo aver perso diversi punti nelle prime giornate.

Controllando anche gli altri campionati europei troviamo anche Psv e Az che in Olanda sono ancora a punteggio pieno dopo aver vinto le prime cinque partite del campionato. Nel resto d’Europa anche il Fenerbahce, in Turchia, ha sempre vinto nelle prime cinque giornate. L’Inter tornerà subito in campo mercoledì contro il Sassuolo per la sesta giornata e vuole continuare a tenere questo duello a distanza con il Manchester City.