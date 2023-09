Arsenal, insulti social alla famiglia di Jorginho: “Andatevene via, siete feccia”

L’errore commesso ieri da Jorginho è costato caro all’Arsenal, che ha pareggiato 2-2 contro il Tottenham all’Emirates Stadium. Nel post partita però l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta ha difeso l’italo brasiliano: “Tutti gli vogliamo bene, gli errori purtroppo fanno parte del calcio: chi gioca può commettere errori. Per noi che non giochiamo è facile, ma se c’è qualcuno che può aiutare la squadra e dare il massimo quello è proprio Jorginho”.

Alcuni tifosi dell’Arsenal però si sono scagliati contro il centrocampista classe ’91, facendo riferimento al suo passato nei rivali del Chelsea. La moglie di Jorginho infatti ha pubblicato su Instagram alcuni insulti ricevuti da un tifoso proprio dopo l’errore commesso dal giocatore e indirizzati alla sua famiglia: “È un pezzo di ***** del Chelsea. Andatevene dall’Arsenal e digli di tornare in Brasile o in Italia, non è il benvenuto all’Arsenal. Giuro che se indossa di nuovo una maglia dell’Arsenal… Siete tifosi del Chelsea, non vi vogliamo: la famiglia Jorginho è feccia”. A rispondere è stata direttamente la moglie: “Mi lascia ancora perplesso il fatto che alcune persone pensino che sia lecito inviare messaggi offensivi nei confronti della mia famiglia. Gli errori accadono a tutti e nessuno sa quanto la persona in questione soffra e si senta in colpa per questo. Inviare messaggi odiosi a loro e alla loro famiglia non è accettabile“. E al tifoso infine ha detto: “Dovresti essere rimosso da Instagram e vergognarti di te stesso. Sei un bullo“.