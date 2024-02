Insulti sessisti allo stadio, la Sindaca di Parigi sporge denuncia

Cori di stampo omofobo, insulti sessisti, il tutto diversi giorni dopo il voto del consiglio comunale che ha escluso qualsiasi trattativa per la vendita del Parco dei Principi al Psg. La sindaca parigina Anne Hidalgo è stata vittima di una serie di episodi di discriminazione sabato scorso in occasione della partita di Ligue 1 tra il Paris e il Lille e per questo motivo la città di Parigi ha avviato un’azione legale per fare luce sull’accaduto. La stessa Hidalgo sporgerà denuncia a suo nome. Durante il match sono stati esposti striscioni con scritto “senza il PSG il Parco non ha più principi”, “Hidalgo uccide Parigi e la sua magia” oppure “tolto ai politici, uno stadio per il popolo”. Gli ultrà parigini hanno anche cantato più volte “dimissioni Hidalgo”, ma il peggio si è registrato con una serie di cori di natura omofoba e sessista. Giovedì scorso il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha dichiarato di voler lasciare il Parco dei Principi dopo il rifiuto del municipio di Parigi di avviare trattativa per la vendita dello storico impianto.