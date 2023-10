Inghilterra, il Notts County smentisce: “Non vendiamo a Taylor Swift”

di Michele Muzzarelli 14

Grande fermento intorno al Notts County, club tra i più antichi di Inghilterra e al secondo posto nella League Two. Nei giorni scorsi infatti il Weekend Sport aveva rilanciato la news secondo cui la popstar Taylor Swift sarebbe intenzionata a rilevare la società. Una “bomba” che ha creato un traffico web senza precedenti intorno alle vicende del Notts County.

La dirigenza adesso però smentisce con chiarezza: “Ci dispiace per le Swifties (fan di Swift, ndr), ma non vogliamo vendere – spiega con una divertente nota ufficiale il Notts County – Non vogliamo cedere la società in un momento così emozionante, però domani nella playlist pre-partita ci sarà spazio per un brano dell’album 1989. Non c’è cattivo sangue tra noi e Taylor.”