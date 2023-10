Formazioni ufficiali Sudtirol-Sampdoria, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sudtirol e Sampdoria, sfida valida per l’undiceisma giornata di Serie B 2023/2024. La squadra di Pirlo è finalmente riuscita a tornare al successo e in questa trasferta proverà per la prima volta in stagione a vincerne due di fila. Partita tutt’altro che semplice, contro la compagine allenata da Bisoli che si dimostra sempre molto solida, in particolarei n casa. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 28 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SUDTIROL-SAMPDORIA

SUDTIROL: in attesa

SAMPDORIA: Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano, Kasami, Yepes, Vieira, Verre, Borini, Esposito.