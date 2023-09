Inghilterra: un ex Nazionale misterioso mette all’asta 8 maglie del Mondiale di Italia ’90

Benvenuta nostalgia di Italia ’90: un misterioso ex nazionale dell’Inghilterra ha messo all’asta le maglie delle squadre avversarie degli inglesi risalenti all’edizione italiana della Coppa del Mondo. 8 le magliette in totale, compresa anche quella dello stesso portiere inglese Peter Shilton, per una valutazione complessiva di 350mila euro secondo gli esperti della casa d’aste Hansons Auctioneers. Per sua esplicita richiesta, il calciatore non ha voluto che fosse resa nota la sua identità.